Nedved: «Avrei seguito Mourinho ovunque, ma non all’Inter»

Nedeved racconta il rifiuto all’Inter di Mourinho: «Avrei potuto seguirlo ovunque, ma non con i nerazzurri»

Pavel Nedved racconta un retroscena sulla sua carriera da calciatore, quando avrebbe potuto trasferirsi all’Inter di Mourinho nel 2009: «Pavel, non puoi smettere. È uno spreco. Hai ancora tanto da dare al calcio e hai ancora da prendere. Mi piacerebbe che venissi da me all’Inter, vogliamo vincere la Champions. Che ne pensi?», queste la parole dello Special One durante un contatto telefonico.

Come riportato da Tuttosport, l’attuale dirigente della Juventus rispose: «José sapeva che ero terribilmente attratto dalla Champions perché non l’avevo mai vinta, ma il suo piano non funzionò. Non potevamo essere compatibili. Lo avrei raggiunto in qualsiasi altra squadra del mondo ma all’Inter no, non avrei potuto farlo».