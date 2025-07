Nerozzi: «Contro il Real alla Juve è mancato tutto, troppa differenza. Dagli USA torna con più domande che risposte. Tudor ha detto…»

In esclusiva a Juventusnews24 l’analisi di Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera sul match del Mondiale per Club, Real Madrid Juventus

Su Juventusnews24.com è intervenuto in esclusiva il giornalista del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi che ha analizzato Real Madrid-Juve giocatasi martedì 1 luglio e che ha decretato l’eliminazione dei bianconeri dal Mondiale per Club.

La Juve esce a testa alta da questo Mondiale per Club e dalla sfida con il Real Madrid. Cosa è mancato alla squadra bianconera al netto comunque di una buona prestazione?

«È mancato tutto, nel senso che l’impressione è che dopo essere arrivati dal 5-2 col Manchester City la Juve, non ti dico che abbia giocato per limitare i danni, ma si è accontentata di fare una partita seria e perdere con onore. Penso che più di questo la Juve non possa dare adesso nel senso che c’è troppa differenza di qualità, di quantità anche della rosa tra le due squadre. Quindi la Juve ha dato tutto quel che aveva nel primo tempo dove ha avuto anche occasioni da gol poi insomma, nel secondo tempo è sparita dal campo e diciamo che si è accontentata di perdere solo 1 a 0, cioè non ne aveva più sostanzialmente».

Al 70’ esce Yildiz per Koopmeiners. Tudor rinuncia al giocatore più prestigioso e più qualitativo della rosa e che non sembrava, tra l’altro, molto convinto della sostituzione. Scelta suicida del tecnico croato?

«È un cambio che è stato criticato da molti tifosi, Tudor dopo ci ha spiegato che in realtà aveva visto Yildiz che si toccava, faceva stretching un po’ di volte, quindi secondo me c’è stato anche il problema fisico nel senso che non ha voluto rischiare un giocatore fondamentale in una partita che difficilmente avrebbe vinto e in condizioni ambientali abbastanza complicate. Lui ha detto che già dieci giocatori gli avevano chiesto il cambio quindi immagino che se fosse stata una partita di Champions in cui si giocava non penso lo avrebbe cambiato».

I subentrati non hanno dato il contributo sperato, quanto questo aspetto ha inciso sul risultato finale del match?

«Sicuramente ha inciso, la Juve ha messo dentro giocatori o fuori condizione o che la condizione la cercano. Il Real al 22’/23’ ha messo dentro Mbappé che lui stesso, per carità, cercava la condizione perché ha fatto il Mondiale in ospedale però insomma, la differenza di qualità nei cambi si è vista anche più avanti. Per quello, come ti dicevo, la Juve cerca più di una rosa, anche un’ampiezza di rosa perché col Manchester City Tudor aveva cambiato 4/5 giocatori e la squadra ha completamente perso equilibrio al di là che gli inglesi fossero nettamente superiori».

