Nesta commenta: «Ci abbiamo provato fino alla fine. Lecce? Continueremo a lavorare allo stesso modo»

Le dichiarazioni di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta dei lombardi contro l’Udinese in Serie A

L’allenatore della Monza Alessandro Nesta ha parlato a DAZN per analizzare la sconfitta per 2-1 contro l’Udinese in Serie A. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PAROLE – «Abbiamo spinto e provato a fare gol, ma non si può spingere per tutti i 90 minuti. L’Udinese è una squadra fisica, che tiene bene in contropiede. È normale allentare un attimo la pressione. La cosa positiva è che ci abbiamo provato fino alla fine, tirando venti volte in porta».

LECCE – «La prepareremo come abbiamo preparato questa. Continueremo a lavorare allo stesso modo, valutando qualche aggiustamento. I risultati parlano e determinano il futuro di un allenatore. Io lavoro e la società mi è vicina, ma so che dobbiamo fare punti».

CAPRARI – «Abbiamo tre trequartisti che a turno devono fare la differenza. Dobbiamo trovare continuità nelle loro prestazioni. Sono fiducioso, perché Caprari oggi ha fatto una buona partita».

FINALE DI GARA – «Ho messo in campo tutto il potenziale offensivo che avevo a disposizione. Ho tolto un difensore per inserire un trequartista e ho schierato due punte. Sapevamo che l’Udinese si sarebbe chiusa, quindi abbiamo inserito Marić per riempire l’area. Peccato non aver raccolto punti, perché abbiamo fatto un’ottima partita».