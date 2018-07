Nestorovski, si fa avanti il Bologna: la situazione

Il Bologna prova a portare Ilija Nestorovski in Serie A: l’attaccante rosanero potrebbe sostituire Mattia Destro, sulla lista dei partenti

Il futuro di Ilija Nestorovski sarà con ogni probabilità in Serie A. L’attaccante e capitano del Palermo, rimasto in Sicilia lo scorso anno anche dopo la retrocessione, non è riuscito nell’obiettivo di riportare la propria squadra nel massimo campionato italiano – i rosanero hanno perso la finale Play Off contro il Frosinone – e potrebbe dunque salutare. Su di lui, stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport, ci sarebbe il Bologna: il club rossoblù, però, aprirà una trattativa per il macedone solo una volta venduto Mattia Destro.