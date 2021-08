Neville: «Lukaku ok solo per il Chelsea. Allo United avrebbe fatto male»

Gary Neville, ex terzino del Manchester United, ha così commentato il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea: le sue dichiarazioni

Ai microfoni del podcast Overlap, l’ex terzino inglese Gary Neville ha così commentato il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku:

«Klopp non prenderebbe Lukaku neanche tra un milione di anni. Probabilmente nemmeno Guardiola. Semplicemente perché non pressa verso l’alto, quindi non sarebbe adatto allo stile di gioco. Romelu non ha fatto bene al Manchester United e non farebbe bene neanche adesso, i tifosi hanno bisogno di personalità.

Il Chelsea, invece, è un club che ha sempre avuto un attaccante di riferimento, forte fisicamente, come lo erano Drogba, Diego Costa. Probabilmente Lukaku segnerà 25 gol, ma non sarebbe andato bene per nessun’altra big in Premier League».