Neymar al Barcellona: nostalgia e lacrime nella speranza di ritornare

Neymar vuole tornare a Barcellona, è questa la sorprendente indiscrezione delle ultime ore. Il brasiliano visita gli ex compagni e li chiama piangendo dall’hotel, la voglia di lasciare Parigi è tanta

Neymar vuole tornare al Barcellona, è questa la clamorosa notizia diffusa da Mundo Deportivo. Il ventiseienne brasiliano è arrivato a Parigi la scorsa stagione, stabilendo il nuovo record di mercato: 222 milioni sborsati dal Paris Saint-Germain al Barcellona per la clausola rescissoria. 30 milioni netti all’anno al calciatore, 40 milioni di commissioni al padre e procuratore, Neymar Sr. La volontà di essere protagonista e di uscire dall’ombra di Messi aveva spinto Neymar a forzare la mano del club spagnolo ad accettare il trasferimento e a lasciar partire una delle sue stelle in direzione Francia.

I problemi tra Neymar e Cavani

Accolto come un re a Parigi, Neymar si presenta subito bene con un gol al debutto nella seconda giornata di Ligue 1 contro il Guingamp. Ma i problemi non tardano ad arrivare. Già a Settembre si inizia a parlare di problemi tra Neymar e Cavani, che non riescono a convivere pacificamente, in campo e fuori. Risse sfiorate in spogliatoio, punizioni e rigori “rubati”. Tutto questo sembra abbia spinto il brasiliano a rivedere la sua posizione al PSG, nonostante, a detta di entrambi, i diverbi siano stati risolti.

Neymar e il sogno di un ritorno in Spagna

Il Real Madrid lo ha messo nel mirino per il prossimo mercato estivo con la speranza di riportarlo in Spagna, ma questa volta nella capitale. Neymar, invece, sembra voglia ritornare nella sua amata Barcellona. La squadra blaugrana aveva acquistato l’allora ventunenne dal Santos nel 2013 per una cifra mai chiarita davvero (inizialmente erano stati dichiarati 57 milioni, diventati poi 86,2 per ammissione del neo-presidente del Barcellona Bartomeu) e su cui c’è stata più di una speculazione. Indiscutibili furono i quattro prolifici anni passati in Catalogna, prima del tanto discusso trasferimento per “fare la storia”. La storia, Neymar, non l’ha fatta e con il club parigino non è riuscito a vincere la tanto agognata Champions League.

Ora è nostalgico e lo ha dimostrato a fine luglio, quando a sorpresa è andato a visitare gli ex compagni di squadra impegnati nell’allenamento, lasciandosi immortalare in foto con Suarez, Rakitic e Ter Stegen prontamente condivise sui social. Chi si oppone a questo ritorno di fiamma, però, è proprio la dirigenza del club spagnolo, che non ha per niente apprezzato il trattamento ricevuto dall’asso brasiliano. L’abbandono della squadra e la causa in tribunale per il congelamento dei bonus (alla fine la FIFA ha dato ragione al Barcellona) non sono andati giù alla dirigenza. Per questo ad oggi, nonostante i pianti e la volontà di Neymar, le porte del club non sembrano essere aperte per lui.