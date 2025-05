Neymar incerto sul futuro al Santos: «Non lo so. Prenderò una decisione dopo il 12 giugno». Le parole

Neymar parla del suo futuro al Santos: «Non lo so. Prenderò una decisione dopo il 12 giugno». Le parole del brasiliano

Il ritorno di Neymar al Santos continua a suscitare emozioni contrastanti tra i tifosi, divisi tra entusiasmo e incertezze sul futuro del fuoriclasse brasiliano. Durante l’intervallo dell’amichevole contro il Red Bull Leipzig, in cui ha giocato da titolare senza incidere particolarmente, Neymar ha ammesso di non aver ancora preso una decisione riguardo al rinnovo del suo contratto con il club paulista, che scadrà il 30 giugno. Le parole:

PAROLE – «Futuro? Non lo so ancora (sorride ndr). Risponderò a tutte queste domande solo dopo la partita del 12. Fino ad allora non parlerò più di questo. L’ho già detto: ci sto ancora pensando. Chiedermelo di nuovo tra tre giorni non servirà a nulla, la risposta sarà la stessa. Prenderò una decisione solo dopo il 12 giugno».