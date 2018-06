Neymar simula in area: il web non lo perdona – FOTO

Non è piaciuta la caduta plateale di Neymar nel match contro la Costa Rica. Un simulazione smascherata solamente grazie al VAR

La simulazione nel mondo del calcio è da sempre motivo di ironia e prese in giro sul web. Specie quando, a simulare, è una stella del calcio mondiale come Neymar, recidivo in questo tipo di comportamenti. I tifosi sul web non hanno digerito la simulazione di Neymar nel secondo tempo del match contro Costa Rica quando l’asso del PSG si è lasciato andare in area dopo un leggerissimo tocco di un avversario. Dopo aver concesso il rigore in un primo momento, il direttore di gara grazie al VAR ha poi annullato tutto. Niente rigore, e in molti hanno accusato il 10 verdeoro, troppo spesso a terra.

Sul web si sono subito scatenati fotomontaggi e ironie di ogni sorta per ironizzare sul brasiliano che, pur di cercare la vittoria importantissima contro la Costa Rica, è ricorso a vecchi trucchetti del mestiere.