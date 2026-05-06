Neymar vs Robinho Jr, pace fatta: «Tutto è risolto, queste sono cose del calcio È stato brutto per entrambi»

Neymar vs Robinho Jr mettono fine alla tensione: «Questione chiusa, episodi così fanno parte del calcio»

La tensione esplosa al centro sportivo “Rei Pelé” tra Neymar e Robinho Jr, nata da un dribbling giudicato irrispettoso e sfociata in spintoni e insulti, è ufficialmente rientrata: dopo la denuncia extragiudiziale presentata dal figlio dell’ex Milan e le sue riflessioni sull’addio al Santos, il chiarimento è arrivato sul campo nella gara contro il Deportivo Recoleta, dove prima un abbraccio dopo il gol e poi le scuse pubbliche hanno sancito la pace tra i due.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

NEYMAR – «Queste sono cose del calcio, doveva rimanere tra noi. C’è stato un malinteso in allenamento, una mia reazione in cui ho finito per esagerare un po’ ma subito dopo ho chiesto scusa, abbiamo parlato negli spogliatoi e ci siamo capiti. È un ragazzo a cui voglio molto bene. Doveva essere risolta qui dentro, invece è finita nelle mani di persone che non vivono il quotidiano e la situazione è degenerata in modo molto negativo»

ROBINHO JR – «È stato un errore, lo ha ammesso. Sono stato abbastanza uomo da andare da lui e parlargli. Tutto è risolto. Denuncia? È stato un momento di rabbia con i miei agenti, più un sentimento che una decisione ponderata. Avrei dovuto pensarci due volte, non doveva uscire sui media né creare tutto questo caos. È stato brutto per entrambi. Accetto le scuse»