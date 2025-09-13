Nico Gonzalez: «Ho insistito per essere all’Atletico. Ecco quali sono i miei obiettivi». Le dichiarazioni dell’esterno argentino dopo il trasferimento dalla Juventus

Dopo appena un anno dal suo arrivo alla Juventus, l’avventura di Nico Gonzalez in bianconero è già terminata. Acquistato dalla Fiorentina per 33 milioni di euro, l’attaccante argentino non ha convinto, concludendo una stagione negativa che lo ha portato a trasferirsi all’Atletico Madrid negli ultimi giorni del mercato estivo.

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dei colchoneros, Gonzalez ha commentato proprio il suo recente passaggio da Torino a Madrid, voltando pagina dopo la deludente esperienza italiana per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Liga.

DALLA JUVENTUS ALL’ATLETICO – «È successo un po’ di tutto, la storia è lunga…Si è chiuso tutto all’ultimo momento, io stesso ho insistito per essere qui. L’Atletico Madrid è un grande club, avevo grande voglia di essere qui e sono davvero entusiasta. So che posso dare il meglio qui, spero che sia così».

OBIETTIVI – «Ho obiettivi personali, ma penso di più al gruppo, che è il modo in cui si cresce. Siamo l’Atleti e puntiamo ad arrivare il più in alto possibile».

Questi i dettagli e le cifre dell’operazione, comunicate direttamente dalla Juventus al momento del trasferimento: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi

L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi”.