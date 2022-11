Nico Gonzalez: «Il mondiale era un sogno, vederlo perdere così...»

Le parole di Nico Gonzalez dopo l’infortunio che gli farà saltare i Mondiali di Qatar 2022: «Questo gruppo merita il meglio»

Nico Gonzalez ha dedicato un lungo post su Instagram all’infortunio che lo ha costretto a saltare i Mondiali di Qatar 2022. Di seguito le sue parole dell’attaccante della Fiorentina.

«É molto difficile accettare che sono rimasto fuori dal Mondiale per un infortunio. È un sogno che uno insegue fin da bambino e quando sei a un passo dal realizzarlo ti crolla tutto. Continuerà a essere il mio sogno e non smetterò di provare a trasformarlo in realtà. Il calcio ti dà molte opportunità e io non mi arrenderò mai. Auguro il meglio a questo gruppo che è una famiglia, so che lasceranno tutto dentro il campo per rendere felici tutti gli argentini. Questo gruppo merita il meglio e io sarò un loro grande tifoso. Grazie a tutti quelli che hanno speso un secondo del loro tempo per farmi forza in questo momento difficile. FORZA ARGENTINA!».