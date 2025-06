Nico Jackson, le scuse dopo l’espulsione: «Arrabbiato con me stesso, non so cosa sia successo»

Le parole di Nico Jackson, attaccante del Chelsea, dopo l’espulsione ricevuta dopo solo 4 minuti contro il Flamengo

Nico Jackson ha vissuto una serata da incubo nel Mondiale per Club, durante il match tra Chelsea e Flamengo. L’attaccante senegalese, già al centro di numerose voci di mercato, è entrato al 64’ ma è rimasto in campo solo quattro minuti: un intervento durissimo su Lucas Ayrton gli è costato il cartellino rosso diretto, lasciando i Blues in dieci in un momento delicato. L’espulsione ha inciso pesantemente sull’esito della gara, poi persa a causa del gol di Wallace Yan nel finale. Il Chelsea, campione in carica della Conference League, vede così complicarsi il cammino nel torneo e perde tre punti preziosi anche a causa di un episodio evitabile.

Jackson ha scelto di esporsi pubblicamente con un messaggio su Instagram, rivolgendosi ai tifosi e alla squadra:

SCUSE SOCIAL – «Voglio chiedere scusa. Al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e a tutti i tifosi che ci seguono: vi ho deluso. Un altro cartellino rosso… e onestamente, sono molto arrabbiato con me stesso. Lavoro duramente ogni giorno per aiutare la squadra, non per metterci in situazioni come questa».

RESPONSABILITÀ – «Ancora non capisco pienamente come sia successo. Ma una cosa è chiara: non è stato intenzionale. Solo un episodio di gioco andato nel verso sbagliato. Nessuna scusa. Mi prendo tutta la responsabilità. Rifletterò, crescerò e tornerò più forte, per questa maglia e per tutti quelli che credono in me. Scusatemi».