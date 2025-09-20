Nicola: «Cremonese encomiabile sin qui, con Vardy dobbiamo stare attenti…». Le parole in conferenza stampa verso il Parma

In vista della quarta giornata di Serie A, che vedrà la Cremonese affrontare l’insidiosa trasferta di Parma, il tecnico grigiorosso Davide Nicola ha fatto il punto sulla condizione della squadra. L’allenatore dovrà fare a meno di due pedine importanti come Vardy e Sarmiento, non convocati per la sfida, ma ha voluto innanzitutto elogiare la mentalità del suo gruppo in questo avvio di stagione.

«I ragazzi sono stati encomiabili fin qui, credono in maniera incredibile a quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato questa avventura con uno spirito incredibile, e questa qualità sarà fondamentale per mettere in pratica le idee che abbiamo in mente».

Successivamente, Nicola è entrato nel dettaglio della situazione di alcuni singoli, spiegando le ragioni delle assenze e annunciando un paio di recuperi imminenti. La gestione dei carichi di lavoro, specialmente per i nuovi arrivati, è una priorità per lo staff tecnico.

«È stata una settimana impegnativa come sempre, ma anche molto utile: abbiamo riprogrammato alcune situazioni individuali. Incontreremo una squadra che ha giocato due giorni prima di noi, ma siamo comunque riusciti ad impostare bene il lavoro, preparandoci al prossimo impegno. C’è grande voglia di integrare il più velocemente possibile Vardy e Sarmiento e dobbiamo stare attenti, senza esagerare: i carichi di lavoro svolti sin qui rischiavano di diventare poco sostenibili e quindi hanno fatto un’altra tipologia di esercizi per prevenire gli infortuni. Sono affaticati e per questa settimana proseguiranno nella preparazione in programma per loro, mentre Barbieri finalmente potrà aggregarsi alla squadra e potrà respirare il clima partita che manca da un po’. In più Payero la settimana prossima sarà abile e arruolato, è circa all’80%».

Infine, il tecnico ha presentato la sfida contro il Parma, mostrando grande rispetto per la forza dell’avversario e per il lavoro del suo allenatore.

«Mi aspetto una squadra molto forte, l’ho studiata con grande attenzione e devo dire che in questo momento è presto per guardare la classifica, siamo all’inizio di un campionato lungo e tosto. Ci sono squadre che non c’entrano nulla con quello che è il nostro obiettivo, lo stesso Parma ha poco a che fare con l’obiettivo che ci riguarda. Sono una squadra forte, costruita bene e hanno un allenatore che personalmente mi piace, sia nel modo di porsi sia per il percorso che ha potuto fare come vice al fianco di grandi tecnici. Sicuramente sarà una squadra con un’identità precisa, che alterna il palleggio all’attacco della verticalità e ha giovani di livello. L’anno scorso dissi lo stesso per il Como e penso che quest’anno varrà per il Parma, noi abbiamo bisogno di fare questa partita nel miglior modo possibile perché sfideremo una formazione dalle qualità tecniche importanti».