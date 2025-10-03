Nicola sulla Cremonese: «Obiettivi? Contro l'Inter capiremo se possiamo raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Nicola carica la Cremonese: «Contro l’Inter per capire dove possiamo arrivare»

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha presentato in conferenza stampa la difficile trasferta di San Siro contro l’Inter, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18, valida per la sesta giornata di Serie A. Un match impegnativo, ma anche un’occasione importante per misurare il percorso di crescita dei grigiorossi.

«Per la Cremonese, questa è un’opportunità straordinaria per valutare il livello a cui dobbiamo puntare per raggiungere i nostri obiettivi», ha spiegato Nicola con la consueta lucidità. Il tecnico ha parlato del momento positivo vissuto dall’Inter, nonostante l’assenza di Thuram, sottolineando la forza dell’intero organico nerazzurro: «Tutti gli attaccanti a disposizione hanno qualità indiscusse, e non possiamo dimenticare la profondità del loro centrocampo e la solidità difensiva. Giocano insieme da tempo e hanno un allenatore preparato, con idee chiare e già collaudate».

Nicola: «Contro l’Inter serve libertà mentale e organizzazione»

Il tecnico grigiorosso ha poi sottolineato l’approccio mentale che la Cremonese dovrà adottare a San Siro: «La chiave è ribaltare la visione della partita. Dobbiamo affrontarla con libertà mentale, cercando di imparare e crescere anche in uno scenario così complesso. Serve essere squadra dal riscaldamento al triplice fischio. Dovremo essere compatti quando loro avranno il possesso e avere personalità quando toccherà a noi gestire il pallone».

Secondo Nicola, affrontare squadre del calibro dell’Inter è anche un banco di prova fondamentale per testare la propria identità di gioco: «In Serie A non puoi permetterti di rinunciare a costruire. Devi saperlo fare in base all’avversario e alle condizioni di gioco. La Cremonese deve diventare sempre più squadra, a partire dalla concentrazione e dalla disponibilità al sacrificio di ogni singolo elemento».

Aggiornamenti sull’infermeria della Cremonese

Infine, Nicola ha fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcuni elementi della rosa: «Vardy e Sarmiento hanno fatto passi in avanti importanti e saranno convocati. Payero sta recuperando continuità, è presente ma dobbiamo ancora gestire con attenzione i suoi carichi. Stanno tutti facendo progressi, ma serve pazienza: vogliamo che ogni giocatore sia pronto sia per partire dall’inizio che per dare il suo contributo a gara in corso».

Con il consueto pragmatismo e spirito battagliero, Nicola si prepara così a guidare la Cremonese in uno dei confronti più difficili della stagione, con l’obiettivo di crescere, imparare e, perché no, sorprendere.