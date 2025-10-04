Nicola: «L’anno scorso l’Inter era in finale di Champions, noi ai playoff di B. Abbiamo fatto il possibile». Le dichiarazioni del tecnico della Cremonese

Una sconfitta che insegna. La Cremonese di Davide Nicola esce da San Siro senza punti, battuta da un’Inter troppo forte, ma con la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta per la crescita. Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, il tecnico ha analizzato la prestazione dei suoi con lucidità e pragmatismo, senza cercare alibi ma trovando importanti spunti positivi.

Nicola ha prima di tutto messo in prospettiva la differenza di valori in campo, elogiando la reazione dei suoi. «Abbiamo giocato contro una squadra che l’anno scorso ha fatto una finale di Champions, noi i playoff di Serie B per altro senza tutti gli effettivi. Molti giocatori che sono entrati mi hanno dato delle buone risposte, l’Inter ha meritato di vincere ma a me importava che la mia squadra rimanesse in partita il più possibile. Contro avversarsi con questa qualità abbiamo cercato di fare il possibile, siamo riusciti a fare anche goal e dobbiamo cercare di stare sempre in partita e questo tipo di partite ci aiutano a capire il valore del campionato. Andiamo avanti sapendo di aver perso contro una squadra che è molto forte».

L’allenatore ha poi offerto una dettagliata analisi tattica, evidenziando le difficoltà ma anche la soddisfazione per il gol segnato, un segnale della personalità della squadra. «Dobbiamo migliore nella transizione tra una fase e l’altra, abbiamo cercato di raccogliere la convinzione per provare ad uscire dalla pressione provando ad attaccare il più velocemente possibile, quelle volte in cui ci siamo distesi ci siamo resi contro della capacità che hanno certe squadre di attaccarti in ripartenza. Abbiamo cercato di rimanere in partita il più possibile per provare a costruire il più possibile, in fase difensiva con loro che ti attaccano costantemente ci hanno costretto spesso ad arrivare in ritardo. Dobbiamo sapere che quando incontriamo squadra così le dobbiamo leggere e stiamo cercando di farlo, alla fine sono anche contento perché abbiamo trovato un goal al fronte di un’azione importante. Bisognerà insistere e capire che non si potrà sempre dominare il gioco e dobbiamo imparare a difenderci con intelligenza».