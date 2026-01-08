Nicola recrimina dopo Cremonese Cagliari: «A volte siamo ingenui, loro sapevano come intimorirci. Ma meritavamo la vittoria»

Nicola, allenatore Cremonese, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni

PAREGGIO – «Avevamo davanti una squadra tosta, che conosco bene. Abbiamo fatto la partita che sapevamo di poter fare. Questa è una squadra che ama giocare, che non si basa solo su forza fisica e generosità. A volte siamo un po’ ingenui, e dobbiamo migliorare molto sotto questo punto di vista».

Sono soddisfatto della prestazione, e credo che avremo meritato la vittoria, specie in virtù dell’ultima occasione. Nel corso di queste 18 partite non siamo sempre riusciti a difenderci con i tempi giusti. Quando lavoriamo nello spazio con troppe coperture, non riusciamo ad essere molto efficaci. Oggi avevamo di fronte degli attaccanti che sapevano come intimorirci».