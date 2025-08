Nizza Benfica, Bruno Lage: «Abbiamo vinto la Supercoppa portoghese, adesso ci meritiamo la Champions League. Siamo ottimisti. Tutti vogliono un giocatore creativo ma non so cosa significhi…»

Nizza Benfica, Bruno Lage: «Abbiamo vinto la Supercoppa portoghese, adesso ci meritiamo la Champions League. Siamo ottimisti»

Alla vigilia del preliminare di Champions League, l’allenatore Bruno Lage ha presentato così la sfida che vedrà opposto il Benfica al Nizza.



COME STA LA SQUADRA – «Riguardo alla Supercoppa, missione compiuta. Per la prossima sfida, siamo molto ottimisti per il modo in cui la squadra sta lavorando. Questo gruppo merita e vuole giocare la Champions League, per regalarla al club e ai tifosi. È con questo ottimismo che ci avviciniamo a questa partita»

AKTURKOGLU – «Aktürkoglu si è infortunato e questo non gli permetterà di giocare. Riguardo alle notizie dalla Turchia, questo è il calciomercato. Avrò modo di parlarne alla fine del mercato. La narrativa del ‘creativo’ non so da dove venga. I giocatori che abbiamo sono creativi. Tutti hanno creatività nelle decisioni e non capisco questo punto. Siamo una squadra con enorme qualità e continueremo a lavorare per dimostrarlo in campo»

IVANOVIC – «Sì, sarà disponibile per giocare. Ha già fatto la preparazione con il suo vecchio club, si è allenato molto bene e si è adattato benissimo. Questa è una partita molto importante, ma non decisiva. È un doppio confronto»

MANCA UN GIOCATORE CREATIVO – «Faccio fatica a capire questa cosa del “creativo”, sarò onesto. Cos’è un creativo? Un giocatore da ultimo passaggio, che salta gli avversari? Abbiamo giocatori così. Dobbiamo continuare a lavorare per costruire il miglior organico possibile fino alla chiusura del mercato. Giocatori con qualità, talento, che riescano ad avere il momento offensivo che, per esempio, offre Andreas [Schjelderup], e poi il momento difensivo. Rios è un ragazzo con un’ottima mentalità e sa in cosa deve migliorare. Quello che dobbiamo fare è costruire la nostra creatività collettiva. Essere una squadra. E questo lo abbiamo già dimostrato. Avere aggressività sportiva, e tocco di nuovo questo tasto. Non mi piace parlare del profilo dei giocatori, ma il profilo dei giocatori che abbiamo ingaggiato è stato scelto tenendo conto di questo. Questa è la strada che dobbiamo percorrere»