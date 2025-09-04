Nkunku si presenta: «Milan perfetto per me. Guardavo Ronaldinho e Kakà. Thiago Silva mi ha detto…». Le dichiarazioni

Christopher Nkunku, uno degli ultimi acquisti del Milan nel mercato estivo, si presenta in conferenza stampa. Milannews24 ha trascritto le prime parole del francese:

ARRIVO AL MILAN – «La prima volta che ho saputo del Milan è quando ho avuto il primo contatto con il ds. Non ho pensato troppo, era tutto perfetto per farmi venire qui».

TANTI FRANCESI AL MILAN – «E’ importante avere qui quattro giocatori che già conoscevo, mi aiuteranno. Conoscono il campionato e la città, saranno importanti dentro e fuori dal campo. L’importante è creare grande connessione con tutti i compagni».

ALLEGRI – «Una buona impressione. Ho parlato con lui prima di firmare. Il mio obiettivo è adattarmi in fretto alla squadra, allenarmi e conoscere questo nuovo ambiente».

CARATTERISTICHE – «Io devo adattarmi alla squadra e al campionato. Io e Rafa abbiamo caratteristiche simili. Lui è un grande giocatore, so di cosa è capace, speriamo di poter fare bene insieme».

IDOLI DEL MILAN – «Mi piaceva guardare Ronaldinho e Kakà. Ho parlato con Thiago Silva del Milan che è la miglior squadra in Italia. Non vedo l’ora di far vedere le mie qualità».

NTERESSE DELL’INTER – «Si leggeva questa cosa, ma io non ho parlato con nessuno dell’Inter. Quando il mio agente mi ha detto del Milan non ci ho pensato nemmeno un secondo».

BILANCIO DELLA CARRIERA – «Voglio di più. Sono competitivo, voglio raggiungere i miei obiettivi. Vogliono migliorare sempre, darò il massimo».

