Norgaard, un danese per la Fiorentina: l’acquisto è ufficiale

Colpo di mercato viola, in arrivo Christian Norgaard dal Brondby: il comunicato ufficiale della Fiorentina e i dettagli del trasferimento

Ufficialità di mercato in Serie A, la Fiorentina acquista un nuovo calciatore per la stagione 2018/2019. Si tratta del centrocampista centrale danese Christian Norgaard in arrivo dal Brondby. Pochi minuti fa, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web, la Fiorentina ha annunciato i dettagli del nuovo acquisto per la rosa dei Viola: «ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF».

Prosegue il comunicato ufficiale svelando ulteriori dettagli del trasferimento in Toscana per il centrale danese: «Nørgaard, centrocampista centrale, nato il 10 marzo del 1994 a Copenaghen, in Danimarca, firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il nuovo centrocampista viola nell’ultima stagione con la maglia dei danesi ha collezionato 41 presenze realizzando 2 reti. Nørgaard ha inoltre indossato per 27 volte la maglia della Nazionale Under 21 danese. Il calciatore sarà a Firenze domani per sostenere le visite mediche».