Il Norimberga è passato dalla Zweite Bundesliga alla massima serie del calcio tedesco e ha esultato cantando l’inno della Juventus

Sabato scorso il Norimberga è tornato in Bundesliga. Il 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen – questo il nome completo – mancava dal 2012-13 e navigava ormai da cinque anni nelle acque della Zweite Bundesliga. Stavolta ce l’ha fatta, con un turno di anticipo è tornato nella massima serie tedesca e ha omaggiato la Juventus durante i festeggiamenti. Sabato il club della Baviera ha giocato in trasferta contro il Sandhausen e ha vinto due a zero, ottenendo la qualificazione assieme al Fortuna Dusseldorf. È stata subito festa grande, con un imbucato speciale e particolare: l’inno della Juventus.

“Juve, storia di un grande amore” è una canzone cantata e arrangiata da Paolo Belli e da anni risuona prima delle gare dei bianconeri. Sabato si è sentita anche sul pullman che riportata il Norimberga a casa per la festa con i propri tifosi. Dal video postato sul canale ufficiale si evince che i giocatori hanno adottato l’inno della Juve come coro da spogliatoio. La “colpa” è di Enrico Valentini: il difensore dei rossoneri è di chiare origini italiane ed è un tifoso della Juventus. Un caso curioso, ma che ha divertito i fan bianconeri.