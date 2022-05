Nuova maglia dell’Italia: quanto ci manca la semplicità

L’Italia scenderà in campo con una nuova maglia di zecca nelle prossime apparizioni, ma le critiche sono feroci

La nuova maglia dell’Italia ha lasciato dietro di sé un’infinita scia di commenti, la stragrande maggioranza dei quali indelebilmente critici. La scelta griffata Puma, all’ultimo disegno prima della separazione, si dice ispirata ai quattro titoli Mondiali della nostra Nazionale con quelle tonalità d’azzurro che si uniscono in quarti.

Ed è proprio questa innovazione a destare maggiori perplessità. Inevitabili i fiumi di ironia social che si sono riversati, con gli accostamenti al Palio di Siena addirittura a far entrare in trend l’evento in anticipo di qualche settimana.

Che poi la vera e unica domanda sarebbe: perché per forza abbandonare il classico? Poche certezze esistono nella vita, la maglia della Nazionale linda e pulita era una di esse. Quella che ha fatto sognare intere generazioni di bambini, immaginando di poterla indossare un giorno o l’altro.

In un momento storico nel quale gli Azzurri hanno clamorosamente bucato l’accesso alla rassegna iridata in Qatar, forse un profilo un tantino più basso sarebbe stato logico. Se non altro per evitare sberleffi e risatine aggiuntive di cui proprio non si percepiva la mancanza.

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24