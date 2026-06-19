Nuovo Direttore Sportivo Milan: spunta l’idea Domenico Teti, Cardinale e Ibrahimovic valutano il profilo. Ecco chi è

Nuovo Direttore Sportivo Milan: Domenico Teti è l’ultima idea di Cardinale e Ibrahimovic. Chi è, la sua storia

Il rinnovamento dei quadri societari in casa rossonera è uno dei temi più caldi in vista della pianificazione della prossima stagione sportiva. Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan sta valutando con grande attenzione l’inserimento di un profilo italiano per assumere la carica di direttore sportivo. L’obiettivo della proprietà è quello di affidare la gestione dell’area tecnica a un professionista che possieda una profonda conoscenza delle dinamiche del calcio nostrano, ma che al contempo vanti un solido bagaglio di relazioni a livello internazionale.

In cima alla lista dei desideri dei vertici di via Aldo Rossi è spuntato nelle ultime ore il nome di Domenico Teti, dirigente di lungo corso reduce da un’importante avventura calcistica nel Regno Unito. La sua candidatura è attualmente oggetto di attente riflessioni da parte del patron Gerry Cardinale e del consulente speciale Zlatan Ibrahimovic, entrambi impegnati in prima persona nel delineare il futuro assetto dirigenziale del club.

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Le alternative sul tavolo: le piste estere e l’opzione Milan Futuro

La corsa alla poltrona di uomo mercato del club milanese non si limita tuttavia a un solo candidato. La dirigenza rossonera tiene infatti sotto osservazione anche profili internazionali di grande spessore, tra cui spiccano i nomi di Krosche e Ozek, manager stimati per il lavoro svolto nei rispettivi club europei.

Allo stesso tempo, la proprietà non esclude una clamorosa soluzione interna: la scelta potrebbe infatti ricadere su Jovan Kirovski, attuale responsabile e supervisore del progetto Milan Futuro. Una promozione del genere garantirebbe la totale continuità con il lavoro già avviato con la seconda squadra rossonera, valorizzando una risorsa interna già integrata nell’ambiente.

Il profilo di Domenico Teti: i successi in Italia e le esperienze all’estero

Il curriculum professionale di Domenico Teti descrive la figura di un manager eclettico e vincente. Il suo incarico più recente si è sviluppato nella prestigiosa Premier League inglese tra le fila del Wolverhampton, sodalizio in cui ha operato in stretta sinergia con la guida tecnica portoghese Vítor Pereira.

Le sue prime mansioni operative nel mondo del calcio risalgono ai tempi del vivaio dell’Hellas Verona, una fondamentale palestra professionale che ha anticipato il suo trasferimento oltre i confini nazionali per sposare il progetto svizzero del Lugano. In seguito, Teti ha collezionato tappe importanti nei campionati italiani:

Sampdoria (2011-2013): ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico, contribuendo in modo decisivo all’immediato ritorno dei blucerchiati in Serie A.

ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico, contribuendo in modo decisivo all’immediato ritorno dei blucerchiati in Serie A. Novara (2014-2018): ha guidato il mercato della compagine piemontese, centrando la vittoria del campionato di Serie C.

Conclusa la parentesi in Piemonte, il dirigente ha intrapreso un lungo percorso internazionale. Prima dell’approdo in Inghilterra, ha arricchito la propria bacheca conquistando il titolo nazionale a Cipro con l’APOEL Nicosia e ha successivamente svolto compiti di rilievo nei quadri dell’Al-Shabab in Arabia Saudita. Nelle prossime settimane il Milan scioglierà definitivamente le riserve sulla scelta finale.