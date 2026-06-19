Polemica ai Mondiali 2026: l’Algeria denuncia l’arbitraggio e fa ricorso per l’intervento ‘da rosso’ di Leo Messi

La Federazione algerina (FAF) ha presentato un ricorso formale alla FIFA per contestare la direzione arbitrale della sfida persa 0‑3 contro l’Argentina ai Mondiali 2026.

Secondo quanto riportato dai principali media locali, tra cui il quotidiano sportivo Compétition, al centro delle proteste c’è la gestione dell’arbitro polacco Szymon Marciniak, accusato di decisioni ritenute determinanti nell’andamento della gara del gruppo J.

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Il caso Messi: “Mancava l’espulsione”

Il primo episodio contestato riguarda Lionel Messi. Al 31’, dopo aver già segnato il gol dell’1‑0, il capitano argentino avrebbe colpito con i tacchetti il polpaccio del difensore algerino Aïssa Mandi.

La FAF sostiene che l’intervento fosse da cartellino rosso, ma Marciniak non ha estratto alcuna sanzione. Le immagini sono diventate virali sui social, alimentando un’ondata globale di polemiche arbitrali.

Il secondo episodio: gomitata di Mac Allister su Maza

Il ricorso segnala anche un altro episodio:

al 74’, il centrocampista argentino Alexis Mac Allister avrebbe colpito con una gomitata l’attaccante algerino Ibrahim Maza , rimasto a terra dopo l’impatto al volto

avrebbe colpito con una gomitata l’attaccante algerino , rimasto a terra dopo l’impatto al volto anche in questo caso, nessun intervento da parte dell’arbitro né del VAR

La FAF ritiene che entrambe le situazioni abbiano inciso pesantemente sull’equilibrio della partita.

Ricorso depositato: ora la parola alla FIFA

Il dossier è stato ufficialmente inviato alla FIFA, che dovrà ora valutare la documentazione e decidere se aprire un’indagine formale.