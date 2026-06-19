Calciomercato Genoa: mirino su Hamed Traoré, si tenta il ritorno in Serie A. Svelato il piano del Grifone

Calciomercato Genoa: i rossoblù vogliono riportare in Serie A Hamed Traoré. I dettagli del possibile colpo del Grifone

Genoa news: il calciomercato estivo si preannuncia particolarmente vivace per i liguri, intenzionato a puntellare la propria rosa con innesti di qualità e di provata esperienza internazionale. La dirigenza del Grifone è costantemente al lavoro per individuare profili che possano elevare il tasso tecnico della squadra e, secondo le ultime indiscrezioni, un’affascinante suggestione sta prendendo corpo nelle ultime ore. L’idea del Genoa è di riportare in Italia Hamed Traoré, talento puro che andrebbe a rinforzare in maniera considerevole la trequarti campo a disposizione di De Rossi. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il centrocampista offensivo ivoriano, classe 2000, risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla società ligure: un calciatore estroso e duttile, abile sia nella rifinitura che nell’inserimento, capace di agire in diverse zone del fronte d’attacco. Attualmente, il cartellino del giocatore è di proprietà del Bournemouth, ma la prospettiva di una nuova avventura nel massimo campionato italiano potrebbe rappresentare lo stimolo ideale per il prosieguo della sua carriera calcistica. Traoré, infatti, conosce già alla perfezione i ritmi e le dinamiche della nostra penisola.

Il passato in Serie A: una crescita costante

La storia sportiva del fantasista africano nel Belpaese è ricca e profonda. Prima di intraprendere le sue recenti esperienze lontano dall’Italia, ha giocato in 3 squadre di Serie A. Questa trafila ad alti livelli gli ha permesso di imporsi, fin da giovanissimo, come uno dei prospetti più interessanti e monitorati del panorama europeo.

L’avventura italiana di Traorè è partita ufficialmente nel 2018 all’Empoli, club da sempre rinomato per la sua capacità di lanciare giovani promesse nel calcio che conta. Le sue ottime prestazioni in terra toscana hanno successivamente attirato le attenzioni del Sassuolo, piazza ideale in cui Traoré ha vissuto la sua definitiva consacrazione a suon di gol e grandi giocate. Dopo l’esperienza in Emilia, per lui si sono spalancate le porte di un top club grazie al prestigioso trasferimento al Napoli, un’avventura che ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio di conoscenze.

I passaggi all’estero e l’opportunità rossoblù

In seguito, la carriera del classe 2000 si è sviluppata fuori dai confini italiani, attraverso tappe significative vissute prima al Bournemouth in Premier League, poi all’Auxerre e infine, come detto, all’Olympique Marsiglia. Ora, però, le strade del mercato potrebbero nuovamente ricondurlo laddove ha mostrato il suo calcio migliore.

I contatti tra i vertici societari liguri e l’entourage del calciatore potrebbero intensificarsi sensibilmente nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell’affare. Resta da capire la formula dell’operazione e la reale apertura del club francese a concedere un prestito o una cessione a cifre contenute. Vedremo se i rossoblù riusciranno a riportarlo in Italia, regalando alla tifoseria un elemento di assoluto spessore in grado di accendere l’entusiasmo allo stadio Luigi Ferraris.