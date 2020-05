Nuovo stadio Cagliari, Melis: «Pronto per la stagione 2023-2024»

Nuovo stadio Cagliari, le parole del direttore commerciale Stefano Melis: «Sarà attivo sette giorni su sette»

Stefano Melis, direttore commerciale del Cagliari Calcio, ai microfoni di Tuttosport ha parlato del nuovo impianto rossoblu. La firma con Sportium ha avviato la fase che porterà al progetto definitivo e il direttore rossoblu ha ribadito le parole dell’architetto Roj:.

«Sarà pronto per la stagione 2023-2024. Costerà tra i 50 e i 60 milioni e la capienza sarà inizialmente di 25 mila spettatori con possibilità di aumento fino a 30 mila in un secondo momento. Nei piani del club lo stadio dovrà vivere 7 giorni su 7 ed è per questo che è prevista la costruzione di un albergo, ma anche sala congressi, la sede sociale del club, il museo della squadra e i negozi con il merchandising».