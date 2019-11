Nuovo Stadio, Sala ottimista: «Inter e Milan hanno aperto al dialogo»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha aggiornato all’ANSA sulla questione nuovo San Siro, definendosi ottimista per il futuro

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, se ci sono delle novità sulla questione del nuovo stadio e se ci sarà un incontro del Comune con le squadre. Le sue parole riportate dall’ANSA.

«Se Inter e Milan stanno guardando altre aree oltre a quella di San Siro ovviamente è legittimo, ci mancherebbe altro. Però certamente vorrei un incontro, farò il punto oggi con la mia squadra per capire anche come relazionarci con i club. No, non c’è un incontro in programma ma credo che lo faremo. Io continuo ad essere ottimista e positivo, vedo che c’è anche dal punto di vista delle squadre una apertura perlomeno al dialogo»