Oddo: «Il Napoli ha un’arma in più, Ancelotti è un grande allenatore»

L’ex allenatore dell’Udinese, Massimo Oddo, nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss, si è complimentato con il Napoli e con Ancelotti

Il Napoli è riuscito nella seconda rimonta stagionale battendo per 3-2 in casa il Milan. La squadra partenopea, difatti, era andata sotto anche durante il primo match di campionato contro la Lazio, poi vinto 1-2. Le due vittorie hanno consentito agli Azzurri di rimanere in testa alla classifica insieme a Juventus e Spal e c’è grande entusiasmo per il prossimo impegno contro la Sampdoria. Tra i molti a complimentarsi con la squadra e con il nuovo tecnico Carlo Ancelotti c’è anche il collega Massimo Oddo, attualmente senza squadra, che è intervenuto a Radio Kiss Kiss.

L’ex tecnico dell’Udinese ha ammesso di aver visto un Napoli battagliero che possiede un arma in più rispetto alla passata stagione: lo spirito di squadra che sa come riprendersi da un momento no iniziale. Oddo ha, poi, aggiunto che Ancelotti, che lo ha allenato durante la sua carriera calcistica, è un grande tecnico dotato di molta pacatezza che riesce a mantenere un rapporto positivo con tutti.