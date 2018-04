Oddo, vedi Napoli e poi… l’esonero

La panchina di Massimo Oddo traballa pericolosamente: pronto lo Stramaccioni bis

Oddo ha preso le redini dell’Udinese a stagione in corso, proprio nella settimana di Udinese-Napoli. Era novembre, 5 mesi dopo però la situazione non è delle più rosee in casa friulana. Behrami e compagni, infatti, sono reduci da 9 sconfitte di fila. Una crisi bianco…nera arrivata dopo un iniziale periodo positivo agli ordini di Massimo Oddo. La vittoria sul campo dell’Inter per 1-3, il pareggio 1-1 col Milan ed una risalita che lasciava pensare che questa Udinese potesse competere per un posto in Europa League. Quindi il crollo.

Stando a quanto evidenziato poc’anzi dalla redazione di Sky Sport, in caso di decima sconfitta di seguito arriverebbe l’esonero per Oddo. Dal Napoli a Napoli, dunque, la pazienza della famiglia Pozzo si sarebbe già esaurita. E si starebbe pensando ad un ritorno per il successore di Oddo, ovvero Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore dell’Inter e, appunto, dell’Udinese, dopo le esperienze all’estero sulle panchine del Panathinaikos e dello Sparta Praga sarebbe dunque pronto a ritornare in Serie A. I supporters friulani se lo ricorderanno bene perchè allenò l’Udinese nell’annata 2014/2015, un campionato poco felice visto che fu concluso al sedicesimo posto in classifica con 10 vittorie, 17 sconfitte ed 11 pareggi. A volte ritornano.