Olanda, Xavi Simons e la convocazione al Mondiale: «Questo è un sogno che si avvera»

Xavi Simons, giocatore del PSV, ha parlato della convocazione al Mondiale in Qatar con la nazionale olandese

Xavi Simons, giocatore del PSV, ha espresso tutta la sua felicità attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale circa la convocazione al Mondiale con l’Olanda.

PAROLE – «Le parole non possono descrivere come mi sento in questo momento!!!! Questo è un sogno che si avvera, grazie alla mia famiglia e alle persone a me più vicine, e soprattutto a mia mamma, mio ​​fratello e mia sorella per avermi sempre appoggiato e avermi voluto bene incondizionatamente!!!!».