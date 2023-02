Onofri: «Serie A? Mi sembra che ci sia la volontà da parte di alcune società di mettere in mano le proprie rose a sistemi di gioco»

Claudio Onofri, allenatore, ha parlato del calcio che stanno esprimendo in questa stagione di Serie A il Monza e il Bologna

Claudio Onofri, allenatore, ha parlato a TMW Radio del calcio che stanno esprimendo in questa stagione di Serie A il Monza e il Bologna.

PAROLE – «Thiago Motta a Bologna si sta mettendo in evidenza? C’è anche Palladino che a Monza sta facendo un ottimo lavoro. Gli ho mandato subito un messaggio, perché vedo una squadra che gioca con un’idea precisa. Ha avuto una scuola dalla quale ha attinto alcune idee, non facendo un copia-incolla. Il Monza gioca all’attacco con una grande varietà di idee. Mi sembra che ci sia finalmente la volontà da parte di alcune società di mettere in mano le proprie rose a sistemi di gioco, c’è voglia di tornare a giocare bene».