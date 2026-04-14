Open VAR, Dino Tommasi fa chiarezza: «Bonny Nico Paz, rigore sbagliato in Como-Inter! Decisioni giuste in Parma Napoli e Atalanta su Buongiorno e Gatti»

Open VAR, Dino Tommasi ha fatto chiarezza sugli episodi da moviola della 32ª giornata 2025/26 di Serie A

La 32ª giornata di Serie A si è chiusa ufficialmente con il successo di misura della Fiorentina sulla Lazio per 1-0, firmato dal gol di Gosens. Archiviato il turno, i riflettori si sono spostati sulla moviola e sulle analisi degli episodi arbitrali. Negli studi di DAZN, Dino Tommasi, esponente della CAN, ha fatto il punto sulle chiamate più discusse del weekend, evidenziando una topica in Como-Inter e promuovendo l’operato dei fischietti in Parma-Napoli e Atalanta-Juventus.

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Como-Inter: il rigore su Nico Paz è da revocare

L’episodio più dibattuto risale alla sfida di domenica 12 aprile. Sotto la lente d’ingrandimento c’è il calcio di rigore concesso alla squadra di Fàbregas dopo la revisione al monitor (OFR) per un contrasto tra Bonny e Nico Paz. Tommasi ha spiegato con chiarezza la dinamica, bocciando la decisione: “Si concentrano sulla posizione del contatto e non del contatto in sé. Massa all’inizio chiama la rimessa dal fondo, con il colpo che è di Nico Paz mentre calcia. Il rigore ci sarebbe se Bonny fosse intervenuto sul giocatore, ma essendo un’opposizione ha tutto il diritto di farlo”.

L’arbitro e la sala VAR hanno valutato erroneamente la pericolosità. Tommasi aggiunge: “L’errore di Massa è quello di ricostruirsi un’immagine senza seguire il suo istinto. L’errore della sala VAR è stato quello di dare per scontata la prima supposizione di Aureliano. In realtà si doveva chiamare una OFR per revocare il fallo, rigore sbagliato. Da togliere”.

Parma-Napoli: corretto non fischiare fallo a Buongiorno

Promozione a pieni voti, invece, per Marco Di Bello in occasione di Parma-Napoli. Sul presunto tocco di mano in area di Alessandro Buongiorno generato dal tentativo di Spinazzola, l’arbitro in campo aveva motivato ai calciatori: “Non è punibile perché calcia il compagno“.

Un’analisi totalmente condivisa da Tommasi: “L’auto-giocata o il passaggio di un compagno, a meno che non ci sia un secondo movimento, come dice bene Di Bello in campo, è omologata a tutte le federazioni. Di Bello è anche un ottimo varista, e ci rappresenterà negli Stati Uniti al Mondiale. Se l’avesse toccata il giocatore del Parma? Sarebbe stato rigore, ma in questo caso non lo è”.

Atalanta-Juventus: giusto lasciar correre sul tocco di Gatti

Infine, l’attenzione si è spostata su Atalanta-Juventus e sul tocco di braccio di Federico Gatti. È stato ritenuto giusto non concedere il penalty, poiché il difensore bianconero ritrae visibilmente l’arto per evitare l’impatto. L’esponente della CAN elogia senza riserve l’operato della squadra arbitrale: “Maresca ha arbitrato molto bene. Rientrava da un infortunio e sta crescendo molto. Bravi sia in campo che il VAR di Paolo“.