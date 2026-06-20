Lois Openda, pista francese in apertura: il Lione valuta l’affondo per l’attaccante della Juventus

Il futuro di Loïs Openda potrebbe presto entrare in una fase decisiva. L’attaccante belga della Juventus continua a raccogliere interesse in Europa e nelle ultime ore anche il Lione avrebbe manifestato attenzione concreta, monitorando da vicino la situazione e valutando un possibile affondo. Lo riporta Di Marzio.

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Non solo Lione: diverse squadre sulle tracce del belga

Prima dell’inserimento del club francese, su Openda si erano già mosse altre società europee. Nelle scorse settimane l’attaccante era finito nel mirino di:

Eintracht Francoforte

Monaco

Nottingham Forest

Un ventaglio di opzioni che conferma quanto il profilo dell’ex Lipsia resti appetibile sul mercato internazionale.

Futuro aperto: il Lione valuta l’affondo

Resta ora da capire se il Lione deciderà di trasformare l’interesse in una proposta concreta. Il futuro di Openda, infatti, è ancora tutto da scrivere: la Juventus osserva gli sviluppi, mentre attorno al belga cresce la concorrenza e si moltiplicano le possibilità per la prossima stagione.