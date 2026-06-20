Calciomercato
Openda pronto a lasciare la Juventus? Il Lione si aggiunge alla corsa
Lois Openda, pista francese in apertura: il Lione valuta l’affondo per l’attaccante della Juventus
Il futuro di Loïs Openda potrebbe presto entrare in una fase decisiva. L’attaccante belga della Juventus continua a raccogliere interesse in Europa e nelle ultime ore anche il Lione avrebbe manifestato attenzione concreta, monitorando da vicino la situazione e valutando un possibile affondo. Lo riporta Di Marzio.
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Non solo Lione: diverse squadre sulle tracce del belga
Prima dell’inserimento del club francese, su Openda si erano già mosse altre società europee. Nelle scorse settimane l’attaccante era finito nel mirino di:
- Eintracht Francoforte
- Monaco
- Nottingham Forest
Un ventaglio di opzioni che conferma quanto il profilo dell’ex Lipsia resti appetibile sul mercato internazionale.
Futuro aperto: il Lione valuta l’affondo
Resta ora da capire se il Lione deciderà di trasformare l’interesse in una proposta concreta. Il futuro di Openda, infatti, è ancora tutto da scrivere: la Juventus osserva gli sviluppi, mentre attorno al belga cresce la concorrenza e si moltiplicano le possibilità per la prossima stagione.
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