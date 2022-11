Operazione Gotha, De Siervo: «Alla Polizia Italiana deve andare il nostro più sentito ringraziamento»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato dell’operazione contro lo streaming illegale

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato in merito all’operazione Gotha condotta dalla Polizia Italiana per chiudere diversi siti di streaming illegale.

PAROLE – «Alla Polizia Italiana deve andare il nostro più sentito ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto in questa battaglia incessante contro lo streaming illegale con l’operazione Gotha è stato oggi messo a segno un altro importante colpo nella lotta alla pirateria audiovisiva, che ha permesso di smantellare una rete di delinquenti che gestiva un sistema di IPTV illegali con profitti mensili di molti milioni di euro. L’attenzione e l’impegno di tutte le parti in causa devono restare sempre ai massimi livelli perché i criminali trovano di continuo un modo per diffondere illegalmente i nostri contenuti sottraendo ingenti risorse al sistema calcio.

Queste operazioni della Polizia e i recenti provvedimenti emessi da diversi Tribunali ci confermano che stiamo agendo da anni nella giusta direzione. Ci tengo a ribadire che il danno creato da sedicenti tifosi che si abbonano a servizi di streaming illeciti per vedere le partite di calcio si abbatte sull’intera filiera, danneggia il loro club, inoltre senza i soldi sottratti dalla criminalità non riusciremo ad attrarre più nuovi campioni. Non va, infine, dimenticato che la pirateria sottrae enormi risorse alle casse dello Stato e concorre alla perdita di migliaia posti di lavoro ogni anno».