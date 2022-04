Origi Milan, il connazionale lo sponsorizza: «Chi lo prende fa un affare»

Origi Milan, l’ex centrocampista belga Gabi Mudingay ha parlato del possibile futuro dell’attaccante. Le sue dichiarazioni

Gabi Mudingayi, ex centrocampista di Inter e Bologna, ha parlato a Tuttosport dell’affare tra Divock Origi ed il Milan. Le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Chi prende Origi fa un affare. È ancora giovane, ma possiede tanta esperienza internazionale. Ogni qual volta viene chiamato in causa al Liverpool, dà un contributo importante. Ha tutte le qualità per far bene. Caratteristiche? È un ragazzo abile, bravo tecnicamente. Può adattarsi a tutto. I grandi campioni trovano sempre il modo di stare insieme. Origi può giocare insieme ad un altra punta, ma anche in un tridente offensivo.»