Orsolini rimane al Bologna? Il capitano rassicura: «Mi trovo bene e voglio raggiungere quegli obiettivi» - Calcio News 24

Orsolini, capitano del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo futuro

Durante il ritiro del Bologna a Valles, Riccardo Orsolini ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport, parlando apertamente del suo momento, delle voci di mercato e del suo rapporto con il club rossoblù. L’attaccante, reduce dalla sua miglior stagione in carriera, è tra i protagonisti del gruppo guidato da Vincenzo Italiano e non ha nascosto che in queste settimane qualche offerta è arrivata. Tuttavia, ha ribadito la sua volontà di restare focalizzato solo sul lavoro e sul presente.

«Dopo una stagione a livello personale molto importante, forse la mia migliore da quando sono a Bologna, è normale che qualche chiamata sia arrivata. Ma – ha spiegato Orsolini – ho parlato solo con la società e abbiamo deciso di non pensare a nulla in questo periodo. Io volevo solo allenarmi, arrivare al ritiro, stare coi ragazzi e con i tifosi. Questo è ciò che conta per me ora.»

Le parole dell’esterno marchigiano hanno subito rassicurato l’ambiente rossoblù. Nonostante le sirene di mercato, infatti, Orsolini vuole rimanere al Bologna, salvo offerte clamorose che possano cambiare le carte in tavola. Il suo contratto lo lega ancora alla società emiliana e il legame con la città e i tifosi è evidente.

«A meno di cose clamorose dovrei restare – ha aggiunto – ma se dovesse arrivare qualcosa che la società ritiene interessante, ne parleremo insieme. Ho 27 anni, un’età in cui posso stare tranquillo, mi sento maturo e più consapevole. Ora mi godo il ritiro, sono carico e concentrato, poi vedremo cosa ci riserverà il futuro.»

Il nome di Orsolini è inevitabilmente uno dei più citati quando si parla di calciomercato Bologna, vista la sua stagione da protagonista e la crescita costante mostrata negli ultimi anni. Il club, dal canto suo, lo considera un punto fermo, ma come sempre accade nel calcio, le valutazioni economiche e strategiche potrebbero entrare in gioco.

Per ora, però, il presente dice Bologna. Riccardo Orsolini è al lavoro con i compagni, felice di essere ancora parte del progetto e pronto a dare il massimo anche nella nuova stagione. L’ultima parola, come spesso accade nel calciomercato, spetterà al tempo.