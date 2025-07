Osimhen Galatasaray, l’ex Napoli è atterrato in Turchia: lo attendeva un bagno di folla! Le parole: «Sono tornato nel posto che amo»

Osimhen Galatasaray, l’ex attaccante del Napoli è atterrato in Turchia: lo attendeva un bagno di folla! Ecco le sue prime dichiarazioni

Dopo una lunga trattativa che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori, Victor Osimhen è finalmente atterrato in Turchia per unirsi al Galatasaray. L’attaccante nigeriano, classe 1998, protagonista di una stagione brillante in prestito con i giallorossi, è stato accolto calorosamente all’aeroporto di Istanbul, dove centinaia di tifosi lo hanno acclamato come una vera icona.

Il trasferimento di Osimhen, ex centravanti del Napoli noto per la sua velocità e potenza atletica, rappresenta uno dei colpi di mercato più significativi dell’estate 2025. Dopo settimane di estenuanti negoziati, il club turco ha raggiunto l’accordo definitivo con la società partenopea, chiudendo l’operazione per una cifra record di 75 milioni di euro—un primato assoluto per il calcio turco.

Struttura dell’operazione Secondo quanto riportato da Sky Sport, il pagamento sarà suddiviso in due tranche: 40 milioni di euro saranno versati immediatamente, mentre i restanti 35 milioni arriveranno entro dodici mesi. A dimostrazione della lungimiranza del Napoli, nell’intesa è stata inserita una clausola del 10% sulla futura rivendita del giocatore, potenzialmente fonte di ulteriori introiti.

Visite mediche e firma imminente Il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche, ultimo step prima della firma sul contratto pluriennale che lo legherà al Galatasaray. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, e già si respira entusiasmo tra i supporter turchi, pronti a riabbracciare il centravanti che nella passata stagione ha segnato 18 gol in Süper Lig.

Scelta dettata dal cuore Nonostante le avances della Juventus e alcune offerte provenienti dall’Arabia Saudita, Osimhen ha espresso chiaramente la volontà di tornare a Istanbul. La sua decisione conferma il profondo legame con la piazza turca e rafforza ulteriormente l’ambizione del Galatasaray di imporsi anche a livello internazionale.

Ecco le sue prime parole al momento dell’arrivo: «Sono emozionato, non so come spiegare quello che provo. Sono tornato nel posto che amo. Vorrei ringraziare il nostro presidente, Abdullah Bey, Gardi e Okan Hoca per avermi permesso di venire qui. Sono venuto qui per dare tutto me stesso»