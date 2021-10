Sampdoria, licenziamento Osti per giusta causa? I dettagli

Sampdoria, sarà un giudice a stabile se il licenziamento di Carlo Osti sia accompagnato dalla giusta causa: le accuse di Massimo Ferrero

La contesa tra Carlo Osti, ormai ex dirigente della Sampdoria, e Massimo Ferrero finirà sul tavolo del giudice del lavoro. Inevitabile ricorrere alle vie legali dato che la crisi tra le parti non si è ricucita, anzi è culminata con l’allontanamento del direttore sportivo da Bogliasco con una lettera a firma del presidente blucerchiato.

Il presidente Ferrero punta al licenziamento per giusta causa e, come riporta Il Secolo XIX, le accuse sarebbero diverse: dal mancato raggiungimento degli obiettivi di mercato alla cattiva gestione dei trasferimenti nel calcio femminile, ai presunti cattivi rapporti con lo staff tecnico di Roberto D’Aversa e la mancata segnalazione di giovani calciatori interessanti. A queste si aggiunge l’accusa di non aver usato “diligenza” e “prudenza” nelle iniziative intraprese.

