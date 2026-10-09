Osvaldo racconta il suo dramma: «La mia vita è stata seriamente a rischio...»

Daniel Osvaldo ha rilasciato un’intervista, nella quale ha raccontato il dramma personale vissuto negli ultimi mesi

Dopo aver attraversato momenti di profonda apprensione per il suo stato di salute, Daniel Osvaldo è tornato a parlare pubblicamente, rivelando i dettagli del drammatico problema medico che lo ha costretto a un ricovero d’urgenza. Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Infobae, l’ex attaccante di Roma, Juventus e Inter ha spiegato come un’infezione potenzialmente letale sia scaturita da una semplice carie trascurata per diverse settimane.

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Dalla bocca al polmone: il ricovero in terapia intensiva

L’ex calciatore ha confidato di aver convissuto a lungo con un fastidio dentale sottovalutato, evitando di rivolgersi tempestivamente a un professionista. Questo ritardo ha permesso ai batteri di proliferare nell’organismo, fino a causare complicanze sistemiche di estrema gravità. Rievocando le prime fasi dell’accaduto, Osvaldo ha spiegato:

“Ho avuto per diverse settimane dei fastidi in bocca, ma non ho dato importanza e non sono andato dal dentista. Quella carie ha provocato il problema di salute che ho avuto”

Quando la situazione si è aggravata ed è stato necessario l’intervento dei sanitari, l’infezione si era già estesa pericolosamente, raggiungendo l’apparato respiratorio e richiedendo il ricovero immediato in ospedale. I medici sono dovuti intervenire con la rimozione del dente compromesso e la somministrazione di un’immediata terapia farmacologica per arginare la diffusione batterica:

“L’infezione era arrivata al polmone destro e ha messo seriamente a rischio la mia vita”

L’evoluzione del quadro clinico ha reso necessario un periodo di degenza in terapia intensiva, seguito da un successivo passaggio nel reparto di terapia intermedia per monitorare costantemente la risposta dell’organismo.

Il recupero e la decisione di cambiare vita

A consentire all’ex centravanti di superare la fase più acuta della malattia è stata anche la sua tempra fisica. Come riferito dagli stessi specialisti che lo hanno assistito, la sua struttura ha fornito il supporto necessario per rispondere alle cure mediche:

“Mi hanno detto che il mio fisico mi ha aiutato a combattere l’infezione”

Oggi le condizioni di Osvaldo sono in netto miglioramento. L’esperienza vissuta ha tuttavia segnato una svolta profonda nella sua quotidianità, spingendolo ad abbandonare definitivamente abitudini dannose come il fumo per rimettere al centro del proprio percorso la prevenzione e la salute personale:

“Non sto fumando da due settimane, non penso di fumare mai più”