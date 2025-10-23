 Ottolini rivela: «Chiamata della Juve? Ecco cosa è successo»
Genoa News

Ottolini (ds Genoa) rivela: « Piena fiducia in Vieira. Rigore di Cornet? Ecco cosa ho pensato quando l’ho visto. E sulla chiamata della Juve dico che…»

Marco Ottolini

Ottolini, ds del Genoa, ha parlato in un’intervista al Secolo XIX dove ha potuto svariare tra attualità sul Grifone e un retroscena sui contatti con la Juve

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX nella quale ha ribadito la fiducia nella squadra e nel tecnico Patrick Vieira, nonostante un avvio di stagione complicato. Il dirigente rossoblù ha parlato del momento del club, del mercato e anche delle voci che lo accostano alla Juventus.

FIDUCIA NELLA SQUADRA«In quattro anni abbiamo vissuto diversi momenti difficili, quasi sempre in questa fase della stagione. E ne siamo sempre venuti fuori alla grande».

IL MERCATO DI GENNAIO«Se a gennaio occorrerà aggiustare qualcosa sarà fatto ciò che serve. Siamo determinati a uscire da questa situazione, stiamo cercando le soluzioni giuste insieme al mister per avere più risultati perché le prestazioni non sono mancate, come dicono i dati a nostra disposizione. Le analisi le facciamo sia quando le cose vanno bene sia quando non vanno bene. L’amarezza e la frustrazione fanno parte del gioco, come accaduto domenica con quel rigore sbagliato».

L’EPISODIO DEL RIGORE«Quando ho visto che Cornet andava sul dischetto mi sono sentito tranquillo perché ho visto come di solito calcia i rigori Maxwell. Non è andata bene ma hanno sbagliato anche tanti grandi campioni».

NESSUN CONTATTO CON LA JUVENTUS«Ma io non ho ricevuto alcuna chiamata. Ci sono altre cose a cui pensare. Sono concentrato su quello che c’è da fare qui, fare bene con il Genoa».

OBIETTIVO SALVEZZA E SINTONIA CON VIEIRA«Caccia alla salvezza? È la realtà, questo è l’obiettivo su cui siamo tutti allineati. Abbiamo tutti gli strumenti per raggiungere l’obiettivo. Ora qualcuno vede tutto nero ma noi abbiamo il dovere di essere lucidi e pensare che ci sono 31 partite davanti. Abbiamo una struttura e una identità, è una squadra che si presta a interpretare più sistemi. Dobbiamo trovare l’equilibrio. C’è sintonia totale con Vieira».

