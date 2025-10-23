Ottolini (ds Genoa) rivela: « Piena fiducia in Vieira. Rigore di Cornet? Ecco cosa ho pensato quando l’ho visto. E sulla chiamata della Juve dico che…»

Ottolini, ds del Genoa, ha parlato in un’intervista al Secolo XIX dove ha potuto svariare tra attualità sul Grifone e un retroscena sui contatti con la Juve

Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX nella quale ha ribadito la fiducia nella squadra e nel tecnico Patrick Vieira, nonostante un avvio di stagione complicato. Il dirigente rossoblù ha parlato del momento del club, del mercato e anche delle voci che lo accostano alla Juventus.

FIDUCIA NELLA SQUADRA – «In quattro anni abbiamo vissuto diversi momenti difficili, quasi sempre in questa fase della stagione. E ne siamo sempre venuti fuori alla grande».

IL MERCATO DI GENNAIO – «Se a gennaio occorrerà aggiustare qualcosa sarà fatto ciò che serve. Siamo determinati a uscire da questa situazione, stiamo cercando le soluzioni giuste insieme al mister per avere più risultati perché le prestazioni non sono mancate, come dicono i dati a nostra disposizione. Le analisi le facciamo sia quando le cose vanno bene sia quando non vanno bene. L’amarezza e la frustrazione fanno parte del gioco, come accaduto domenica con quel rigore sbagliato».

L’EPISODIO DEL RIGORE – «Quando ho visto che Cornet andava sul dischetto mi sono sentito tranquillo perché ho visto come di solito calcia i rigori Maxwell. Non è andata bene ma hanno sbagliato anche tanti grandi campioni».

NESSUN CONTATTO CON LA JUVENTUS – «Ma io non ho ricevuto alcuna chiamata. Ci sono altre cose a cui pensare. Sono concentrato su quello che c’è da fare qui, fare bene con il Genoa».

OBIETTIVO SALVEZZA E SINTONIA CON VIEIRA – «Caccia alla salvezza? È la realtà, questo è l’obiettivo su cui siamo tutti allineati. Abbiamo tutti gli strumenti per raggiungere l’obiettivo. Ora qualcuno vede tutto nero ma noi abbiamo il dovere di essere lucidi e pensare che ci sono 31 partite davanti. Abbiamo una struttura e una identità, è una squadra che si presta a interpretare più sistemi. Dobbiamo trovare l’equilibrio. C’è sintonia totale con Vieira».