Pachuca Salisburgo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al TQL Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Pachuca Salisburgo: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al TQL Stadium di Cincinnati si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Pachuca Salisburgo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodríguez, Cabral, Barreto, Aceves; Pedraza, Bautista; Idrissi, González, Rodriguez; Rondón. All. Almada.

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Dedić, Gadou, Baidoo, Terzic; Bidstrup, Kawamura; Vertessen, Gloukh, Nene; Ratkov. All. Letsch.

Orario e dove vederla in tv

Pachuca Salisburgo si gioca alle ore 00.00 di giovedì 17 giugno per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa in chiaro per tutti su Italia 1. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile su DAZN per gli abbonati tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.