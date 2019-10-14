I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le qualificazioni ad Euro 2021: pagelle Armenia Italia Under 21
Le pagelle dei protagonisti del match tra Armenia e Italia Under 21, valido per le qualificazioni ad Euro 2021.
TOP – Scamacca
FLOP – Cutrone
VOTI
ARMENIA U21 (4-2-3-1): Aslanyan 6; A. Mkrtchyan 6, Khachumyan 5.5, Danilelian 5.5, Grigoryan 6; Harutyunyan 6 (80′ Movsisyan 5.5), R. Mkrtchyan 5.5; Melkonyan 5, Bichakhchyan 6.5, Nahapetyan 6 (72′ Misakyan 6); Hovhannisyan 5. All. Flores 6
ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Adjapong 6, Bastoni 6.5, Ranieri 6, Pellegrini 6 (74′ Sala 6); Frattesi 5.5 (65′ Maggiore 6), Locatelli 6, Zanellato 6 (84′ Carraro SV); Sottil 6.5 (84′ Bettella SV), Cutrone 4.5, Scamacca 7 (76′ Pinamonti 5.5). All. Nicolato 6