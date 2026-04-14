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Pagelle Atletico Madrid Barcellona: I Colchoneros si godono Lookman e volano in semifinale! – I VOTI

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Published

1 giorno ago

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griezmann

Pagelle Atletico Madrid Barcellona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2025/26

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LE PAGELLE

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso 7; Molina 5.5, Le Normand 5, Lenglet 5, Ruggeri 6; G. Simeone 5.5 (66′ Baena 6), Llorente 7, Koke 7 (89′ Cardoso sv), Lookman 7 (66′ Nico Gonzalez) 6; Alvarez 6, Griezmann 6 (76′ Sorloth 6.5). All. D. Simeone.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia 6; Koundé 6, Eric García 5, Martín 6.5, Cancelo 6 (90′ R. Araujo sv); Gavi 6.5 (81′ De Jong sv), Pedri 6; Yamal 7.5, Olmo 6 (90′ Bardghji sv), Fermin Lopez 5.5 (68′ Rashford 5.5); Ferran Torres 7 (68′ Lewandowski 6). All. Flick.

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