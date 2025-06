Pagelle Benfica Chelsea: TOP e FLOP del match

I top e i flop del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: pagelle Benfica Chelsea

I TOP e i FLOP del match valido valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: pagelle Benfica Chelsea.

Il Chelsea espugna Charlotte al termine di una partita dominata per lunghi tratti ma decisa solo da un episodio nella ripresa. I Blues hanno creato numerose occasioni, specialmente nel primo tempo, scontrandosi però con la difesa del Benfica, tenuta a galla da un paio di interventi decisivi. A spezzare l’equilibrio è stata un’intuizione da palla inattiva di Reece James al 63′, che ha sorpreso un incerto Trubin. Nella ripresa la gara si è incattivita, con numerosi cartellini gialli pesanti a macchiare il finale.

I TOP

REECE JAMES (Chelsea) È l’uomo che decide il match con un colpo di genio e furbizia. Al 63′, da una punizione in posizione defilata, osserva il cattivo posizionamento di Trubin e, invece di crossare, calcia direttamente verso il primo palo, beffando il portiere ucraino. Un’intuizione che vale la vittoria e che dimostra la sua grande intelligenza calcistica. Decisivo.

MARC CUCURELLA (Chelsea) Nel primo tempo è una vera e propria spina nel fianco per la difesa del Benfica. Sfruttando la libertà concessagli, si trasforma in un attaccante aggiunto, creando i pericoli maggiori. Prima costringe António Silva a un salvataggio miracoloso sulla linea, poi impegna Trubin in una parata complessa a tu per tu. Un moto perpetuo sulla fascia sinistra. Incontenibile.

ANTÓNIO SILVA (Benfica) Se il Benfica rimane in partita fino al gol subito, gran parte del merito è suo. Nel primo tempo, sul punteggio di 0-0, compie un intervento prodigioso salvando di testa sulla linea di porta un tiro a colpo sicuro di Cucurella. Un gesto tecnico e di concentrazione che ha evitato un gol quasi certo. Provvidenziale.

I FLOP

ANATOLIY TRUBIN (Benfica) Macchia una prestazione con alcune buone parate con l’errore fatale che costa la partita. Sulla punizione di James si fa trovare impreparato, muovendosi in ritardo e lasciando scoperto il suo palo. Una disattenzione grave che vanifica gli sforzi difensivi dei compagni. Sorpreso.

ORKUN KÖKÇÜ (Benfica) Incarna il nervosismo e l’ingenuità del Benfica nel secondo tempo. Dopo aver perso palla tentando un lezioso colpo di tacco a centrocampo, commette un fallo tanto evidente quanto inutile su Pedro Neto. Già diffidato, rimedia un’ammonizione da frustrazione. Ingenuo.