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Pagelle Bologna Lecce, Freuler e Orsolini decidono la gara! Salentini a rischio retrocessione – I VOTI
Pagelle Bologna Lecce: i Top e Flop tra i protagonisti del match, valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Bologna Lecce: i giudizi sui protagonisti del match, valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
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I VOTI
BOLOGNA – Pessina 6.5; Joao Mario 6 (66′ Zortea 6), Lucumì 6.5, Casale 6, Miranda 6.5; Freuler 7, Moro 6 (85′ Bernardeschi sv); Orsolini 7, Sohm 6.5 (74′ Pobega 6), Cambiaghi 6 (74′ Rowe 6); Castro 6 (85′ Odgaard sv).
LECCE – Falcone 6.5; Veiga 6, Siebert 5, Tiago Gabriel 5.5, Ndaba 5 (46′ Gallo 6); Coulibaly 6, Ramadani 5.5; Pierotti 5.5, Ngom 5.5 (46′ Gandelman 5.5), Banda 5.5 (64′ N’Dri 6); Stulic 5 (64′ Cheddira 6).