Pagelle Bologna Udinese, i rossoblù tornano a vincere in casa dopo 106 giorni. Bernardeschi decide dal dischetto

17 minuti ago

Pagelle Bologna Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Bologna Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:

PAGELLE BOLOGNA UDINESE

BOLOGNA – Skorupski 6; Joao Mario 6, Vitik 6, Lucumi 6.5, Miranda 5.5 (85′ Zortea sv); Pobega 6 (56′ Moro 6), Freuler 6, Sohm 5.5; Orsolini 5 (56′ Bernardeschi 6.5), Castro 6.5 (85′ Dallinga sv), Rowe 6 (56′ Cambiaghi 6).

UDINESE – Okoye 6; Solet sv (10′ Bertola 6), Kabasele 5.5 (80′ Gueye sv), Kristensen 6; Ehizibue 6, Atta 6.5, Karlstrom 5 (80′ Zarraga sv), Piotrowski 6, Zemura 6.5; Zaniolo 6, Buksa 5.5 (71′ Ekkelenkamp 6).

