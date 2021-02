I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Cagliari Atalanta

Le pagelle dei protagonisti del match tra Cagliari e Atalanta, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

TOP: Muriel

FLOP: Zappa

VOTI

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno 6; Walukiewicz 5.5 (90′ Cerri sv), Godin 7, Rugani 6; Zappa 5, Nandez 6, Marin 6.5 (85′ Deiola sv), Lykogiannis 5.5; Nainggolan 5.5 (79′ Duncan sv), Joao Pedro 6; Simeone 6 (79′ Pavoletti sv).

A disposizione: Aresti, Vicario; Tripaldelli, Calabresi, Asamoah, Carboni; Tramoni, Pereiro.

Allenatore: Di Francesco 6.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Djimsiti 6, Romero 6, Palomino 6; Sutalo 5.5 (62′ Maelhe 6), Pessina 5.5 (46′ De Roon 5.5), Freuler 5, Gosens 6.5; Pasalic 5.5 (46′ Mirancuk 6); Ilicic 6 (69′ Muriel 7), D. Zapata 6.5 (85′ Malinovsky sv).

A disposizione: Rossi, Gollini, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ruggeri.

Allenatore: Gasperini 6.5.

MARCATORI: 90′ Muriel (A).

AMMONITI: 8′ Walukiewicz (C), 44′ Romero (A), 60′ Rugani (C), 68′ Ilicic (A), 69′ Lykogiannis (C), 88′ De Roon (A).

ARBITRO: Piccinini di Forlì.