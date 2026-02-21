Connect with us
Pagelle Cagliari Lazio: Palestra fiammante, Mina ingenuo. Delude l’attacco biancoceleste VOTI

57 minuti ago

Marco Palestra mercato

Pagelle Cagliari Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

CAGLIARI: Caprile 6,5; Zé Pedro 6,5, Mina 5, Dossena 6; Palestra 6,5 Adopo 6, Mazzitelli 6 (42′ Idrissi 6,5), Sulemana 5,5, Obert 6; Esposito 5,5 (72′ Trepy 5,5), Kilicsoy 5 (88′ Zappa SV). All. Pisacane 6

LAZIO: Provedel 6; Marusic 6, Provstgaard 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (72′ Tavares 6); Belahyane 6.5, Rovella 6 (60′ Cataldi 6.5), Taylor 6; Isaksen 5 (60′ Cancellieri 5.5), Maldini 5.5 (72′ Ratkov 6), Zaccagni 5.5 (84′ Noslin SV). All. Sarri 6.

I GIUDIZI COMPLETI DEL MATCH

