Voti&Stats
Pagelle Cagliari Sassuolo, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Cagliari Sassuolo, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 2-1 e valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026
Il Sassuolo di Fabio Grosso ha battuto il Cagliari di Fabio Pisacane per 2-1 allo stadio Unipol Domus il 30 ottobre 2025, nella 9ª giornata di Serie A 2025-2026. Ecco i voti della sfida:
CAGLIARI – Caprile 6; Zappa 6 (62′ Felici 6), Zé Pedro 5,5, Obert 5; Palestra 5,5, Adopo 5 (83′ Mazzitelli s.v.), Prati 5,5, Folorunsho 5,5 (62′ Gaetano 5), Idrissi 5,5; Esposito 6 (83′ Luvumbo s.v.), Borrelli 5 (76′ Pavoletti s.v.). Pisacane: 5
SASSUOLO – Muric 6,5; Walukiewicz 6; Idzes 6, Candè 6,5; Coulibaly 6; Thorstvedt 6; Matić 6,5; Kone 6; Laurienté 7,5; Volpato 6,5; Pinamonti 7,
Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Juve Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Ultimissime
video
Vlahovic Juve, il serbo manda un messaggio chiaro a tutti: i bianconeri devono rinascere e l’attaccante può regalare gol e cattiveria – VIDEO di Andrea Bargione
Vlahovic Juve, il serbo trascina i bianconeri: i bianconeri cercano la rinascita – VIDEO analisi dopo la gara con l’Udinese...