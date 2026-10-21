Pagelle Como Manchester United: sì Cesc, hai fatto un capolavoro! Questa squadra è una meraviglia VOTI

Pagelle Como Manchester United: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata di League Phase di Champions League 2026/27
Pagelle Como Manchester United: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la terza giornata di League Phase di Champions League 2026/27
COMO: Butez 6; Couto 7 (80′ Smolcic SV), Ramon 7.5, Kempf 7, Valle 7; Perrone 7 (80′ Ricci SV), Milla 7; Da Cunha 7 (69′ Kaiki 7), Paz 8 (80′ Ricci SV), Baturina 7 (64′ Caqueret 6.5); Douvikas 7. All. Fabregas 8
MANCHESTER UNITED: Lammens 5; Dalot 5, De Ligt 5 (79′ Amass SV), Maguire 4.5, Mazraoui 5; Tielemans 5, Andrey Santos 5 (46′ Baleba 4.5); Matheus Cunha 5 (46′ Diallo 6), Bruno Fernandes 5 (67′ Zirkzee 6), Mount 5; Mbeumo 5 (80′ Lacey SV). All. Carrick 4