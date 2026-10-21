Sampdoria, scelto il nuovo allenatore: Luca D'Angelo a un passo

I blucerchiati sono vicinissimi all’intesa con Luca D’Angelo per il post-Corradi: tutti i dettagli sulla scelta del club ligure!

Svolta imminente in casa Sampdoria per la guida tecnica della prima squadra. Il club blucerchiato ha sciolto le ultime riserve ed è ormai a un passo dal raggiungere un accordo definitivo con Luca D’Angelo, pragmatico e carismatico allenatore abruzzese con una consolidata esperienza nel calcio italiano. Il profilo dell’ex tecnico di Pisa e Spezia è emerso con forza nelle ultime ore, superando la concorrenza e posizionandosi in cima alle preferenze della dirigenza ligure per raccogliere l’eredità lasciata da Bernardo Corradi.

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I dettagli della scelta e la svolta per la panchina ligure

La dirigenza doriana secondo Sky Sport ha accelerato le trattative per assicurarsi la firma di D’Angelo, ritenuto la figura ideale per dare immediata solidità tattica e carattere al gruppo. Dopo le tappe significative sulle panchine di Pisa, dove ha sfiorato la promozione nella massima serie, e Spezia, guidato con caparbietà e temperamento, il trainer abruzzese è pronto a sposare il progetto blucerchiato per portare nuova linfa e carisma all’ambiente ligure.

L’eredità di Bernardo Corradi e i prossimi passi

Dopo l”avventura di Bernardo Corradi sulla panchina blucerchiata, spazio a un cambio di rotta mirato a ritrovare continuità di risultati. Nelle prossime ore sono attesi gli ultimi dettagli burocratici per la formalizzazione dell’accordo, a cui seguiranno la firma del contratto e l’annuncio ufficiale del club. D’Angelo dovrebbe dirigere i primi allenamenti già nei prossimi giorni per preparare la squadra in vista dei prossimi delicati impegni ufficiali.